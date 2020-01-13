Законопроєкт про референдум Рада може розглянути у лютому — Стефанчук

Законопроєкт про референдум як частина законодавчих ініціатив щодо народовладдя може бути винесений на розгляд Верховної Ради на початку наступної сесії, тобто в лютому.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук 13 січня під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене на руках є доручення Голови Верховної Ради про створення робочої групи щодо розробки проєктів законів про народовладдя. Ця робоча група вже збиралася шість разів, ми напрацювали цілу структуру законопроєктів, які стосуються народовладдя. Воно не вирішується одним законом про референдум, але він став першим у нашій розробці. І я глибоко переконаний, що на початку наступної сесії він буде внесений до зали Верховної Ради. Ніхто відкладати цього не буде", - зазначив Стефанчук.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 вересня 2019 року включила до порядку денного сесії та направила для отримання висновку до КС президентський законопроєкт №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)".

Як ідеться у пояснювальній записці, законопроєкт пропонує доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи таким суб'єктом, як народ. Таким чином, пропонується викласти статтю 93 Конституції в такій редакції: "Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу, Президентові України, Кабінету міністрів України, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією України і законами України".

Окрім того, пропонується доповнити статтю 93 Конституції нормою щодо законодавчої процедури, згідно із якою закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України.

3 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент отримав висновки Конституційного Суду України щодо відповідності законопроєкту №1015 та законопроєкту №1016 "Про внесення змін до статей 85 і 101 Конституції України щодо уповноважених Верховної Ради України" вимогам статей 157 і 158 Конституції України. При цьому спікер доручив профільному комітету невідкладно розглянути ці висновки КС.