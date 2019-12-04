Законопроєкти про народовладдя: комітет Ради відклав розгляд висновків КСУ

Законопроєкти про народовладдя: комітет Ради відклав розгляд висновків КСУ

Укрінформ
Комітет ВР з питань правової політики відклав розгляд висновків Конституційного Суду щодо ініційованих Президентом законопроєктів про зміни до Основного закону щодо законодавчої ініціативи народу (№1015) і уповноважених парламенту (№1016).

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 4 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Оскільки в нас не було засідання підкомітету (з питань політичної реформи та конституційного права - ред.), ці пункти порядку денного - другий і третій - переносяться на наступне засідання комітету, ми вилучаємо їх із порядку денного", - сказала голова комітету Ірина Венедіктова.

У свою чергу заступник голови комітету і голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря пояснила, що підставою для перенесення розгляду цих питань є брак часу для проведення засідання підкомітету, адже відповідне доручення Голова ВР дав лише 3 грудня.

"Були надто короткі строки для того, щоб зібрати підкомітет. Більше того, деякі члени підкомітету не могли бути присутніми вчора на засіданні... Зважаючи на те, що це дуже важливе запитання, а я вирішила скористатися своїм правом і перенести засідання підкомітету на наступний тиждень", - зазначила Совгиря.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент отримав висновки Конституційного суду України щодо відповідності законопроєкту №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)" та законопроєкту №1016 "Про внесення змін до статей 85 і 101 Конституції України щодо уповноважених Верховної Ради України" вимогам статей 157 і 158 Конституції України. При цьому спікер доручив профільному комітету невідкладно розглянути ці висновки КС.

Верховна Рада 3 вересня включила до порядку денного сесії та направила для отримання висновку до КС президентський законопроєкт №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)".

Як ідеться у пояснювальній записці, законопроєкт пропонує доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи таким суб'єктом, як народ. Таким чином, пропонується викласти статтю 93 Конституції в такій редакції: "Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу, Президентові України, Кабінету міністрів України, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією України і законами України".

Окрім того, пропонується доповнити статтю 93 Конституції нормою щодо законодавчої процедури, згідно із якою закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України.

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