Рада отримала висновки КСУ про законопроєкти щодо народовладдя

Верховна Рада отримала висновки КСУ щодо законопроєктів про законодавчу ініціативу народу й уповноважених ВР

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно зі статтею 147 регламенту Верховної Ради України повідомляю про отримання Верховною Радою України висновку Конституційного суду України щодо відповідності законопроєкту №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)" та законопроєкту №1016 "Про внесення змін до статей 85 і 101 Конституції України щодо уповноважених Верховної Ради України" вимогам статтей 157 і 158 Конституції України", - оголосив Разумков.

Голова ВР також звернувся до Комітету з питань правової політики розглянути ці висновки КС на своєму засіданні.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний суд надав висновок, що законопроєкт №1015 про внесення змін до Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) відповідає Основному закону.

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Верховна Рада 3 вересня включила до порядку денного сесії та направила для отримання висновку до КС президентський законопроєкт №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)".

Як ідеться у пояснювальній записці, законопроєкт пропонує доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи таким суб'єктом, як народ. Таким чином, пропонується викласти статтю 93 Конституції в такій редакції: "Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу, Президентові України, Кабінету міністрів України, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією України і законами України".

Крім того, пропонується доповнити статтю 93 Конституції нормою щодо законодавчої процедури, згідно із якою закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України.

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Водночас у висновку КС щодо президентського законопроєкту №1016 про внесення змін до статті 85 і 101 Конституції щодо уповноважених Верховної Ради йдеться, що документ не відповідним вимогам ч.1 ст.157 Конституції та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції.