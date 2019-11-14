КСУ визнав конституційною ініціативу Зеленського про народовладдя

Конституційний Суд надав висновок, що законопроєкт №1015 про внесення змін до Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) відповідає Конституції України.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"Цим Висновком Конституційний Суд України визнав законопроєкт про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Водночас Конституційний Суд України зазначає, що внесення запропонованих законопроектом №1015 змін до Основного Закону може за певних умов призвести до обмеження прав і свобод людини.

КС як застереження констатує, що запропоноване законопроєктом положення "право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу" потребує конкретизації виходячи з того, що у Конституції України поняття "народ" застосовано у значенні "Український народ – громадяни України всіх національностей".

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Також зазначається, що відповідно до частини другої статті 5 Конституції України народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, тому його не може бути визначено суб’єктом законодавчої ініціативи без встановлення в Конституції України відповідної кількості громадян України, які мають право голосу, для здійснення законодавчої ініціативи.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 вересня включила до порядку денного сесії та направила для отримання висновку до Конституційного Суду президентський законопроєкт №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)", ініційований Президентом Володимиром Зеленським.

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Як ідеться у Пояснювальній записці, законопроєкт пропонує доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи таким суб'єктом, як народ. Таким чином, пропонується викласти статтю 93 Конституції в такій редакції: "Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу, Президентові України, Кабінету міністрів України, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією України і законами України".

Крім того, пропонується доповнити статтю 93 Конституції нормою щодо законодавчої процедури, згідно із якою закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України.