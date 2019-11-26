КСУ взявся за зміни до Конституції про дострокове позбавлення депутатів мандата

КСУ взявся за зміни до Конституції про дострокове позбавлення депутатів мандата

Укрінформ
Конституційний Суд розпочав розгляд справи про відповідність законопроєкту № 1027 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата вимогам статей 157 та 158 Основного закону.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, суддя-доповідач у справі Сергій Головатий.

На засіданні також присутні постійний представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря, представник Президента у КСУ Федір Веніславський.

Також присутні учасники конституційного провадження: член науково-консультативної ради КСУ доктор юридичних наук Олена Бориславська, доктор юридичних наук Юрій Ключковський.

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Законопроєкт № 1027 “Про внесення змін до ст. 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)” зареєстрований у Верховній Раді 29 серпня 2019 року. 2 вересня Комітет ВР із питань правової політики рекомендував парламенту включити його в порядок денний другої сесії і направити на розгляд Конституційного Суду.

Законопроєктом пропонується вдосконалити перелік підстав та окремі елементи механізму дострокового припинення повноважень народних депутатів. Зокрема, визначено, що у разі складення повноважень за особистою заявою повноваження народного депутата України припиняються з моменту оголошення ним такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради.

Новими підставами дострокового припинення повноважень народного депутата визначено оголошення його померлим, встановлення судом факту неособистого голосування у ВР, а також відсутність його без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради та/або засідань комітету ВР, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії.

Відповідно, пропонується й механізм дострокового припинення повноважень народного депутата за зазначеними підставами. Так, пропонується закріпити, що у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, відсутності народного депутата без поважних причин на третині пленарних засідань ВР та/або засідань парламентського комітету повноваження народного депутата припиняються достроково за рішенням Верховного Суду.

Також у разі смерті народного депутата його повноваження припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, без прийняття рішення Верховною Радою

Окрім того, законопроєктом передбачається, що у разі оголошення народного депутата померлим його повноваження припиняються з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Конституційний Суд визнав таким, що не відповідає вимогам ч.1 ст. 157 Конституції, запропонований Президентом законопроєкт №1016 стосовно внесення змін до ст. 85 і 101 Основного Закону щодо уповноважених Верховної Ради України.

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