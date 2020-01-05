Тейлор розповів, яку зброю Штати цьогоріч дадуть Україні

Між Україною і США тривають обговорення про те, яке конкретно озброєння потрібне Україні, але й надалі постачатимуть протикорабельні ракети, дрони та радіокомунікаційне обладнання.

Про це заявив колишній тимчасово повірений у справах США у Києві Вільям Тейлор в інтерв'ю ТСН.

"Українська влада, український міністр оборони та його команда тісно співпрацюють з людьми в нашому Посольстві в Києві, аби отримати відповідь саме на це запитання. Ми хотіли б подовжити діалог з Міністерством оборони України та начальником Генерального Штабу генералом Хомчаком про те, які конкретно системи вам потрібні. Такого роду обговорення тривають", - заявив Тейлор.

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Він наголосив, що вже Конгрес США затвердив конкретні системи озброєння.

"Ми вже говорили про них. Це протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання. Це те, що надходить. Саме так, це те, що буде надходити. І це важливий компонент для того, аби Україна могла захищатися від росіян", - заявив дипломат.

Нагадаємо: раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор анонсував запуск в Україні нової п'ятирічної програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з підтримки громадянського суспільства.