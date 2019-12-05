USAID запускає нову програму в Україні з бюджетом $10 мільйонів

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор анонсував запуск в Україні нової п'ятирічної програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з підтримки громадянського суспільства.

Про це Тейлор заявив у виступі на відкритті VIII Форуму організаційного розвитку громадянського суспільства "Точка неповернення", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що USAID розпочинає нову програму підтримки громадянського суспільства, яка розрахована на п'ять років і має бюджет 10 млн доларів", - сказав Тейлор.

Він додав, що виконавцем програми є українська організація "Єдність" у консорціумі з Українським центром незалежних політичних досліджень і Центром демократії та верховенства права.

За словами Тейлора, що дуже важливо, щоб голос громадянського суспільства був почутий в Україні, оскільки воно забезпечує втілення змін, які сьогодні набувають небаченого досі масштабу.

"Звичайно, представники громадянського суспільства стикаються з певними викликами, які не завжди є позитивними. Ми всі знаємо про виклики, про погрози активістам і атаки на активістів. Це, звісно, неприпустимо, такі випадки мають бути розслідувані, вони мають припинитися", - сказав Тейлор.