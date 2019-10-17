Сучасну ІТ-школу створять у Сєвєродонецьку за проєктом USAID

У Сєвєродонецьку на Луганщині відбулося підписання меморандуму про створення на базі Східноукраїнського національного університету ІТ-школи.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА.

«Головним завданням, яке закріплено у Меморандумі, є створення на базі університету сучасної ІТ-школи-кластеру з підготовки IТ-кадрів у Луганській області за новітньою освітньою програмою, побудованою на інноваційних стандартах. Подібна ІТ-школа-кластер сприятиме створенню нової точки економічного зростання, покращення іміджу регіону та вищих навчальних закладів», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, сторонами договору виступили перший заступник голови Луганської ОДА Юрій Погуляйко, керівник Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» Майкл Рей Піллсбері та проректор з науково-педагогічної роботи й міжнародної діяльності СНУ ім. В. Даля Олександр Рязанцев.

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За попередніми домовленостями, на базі лабораторного корпусу університету планується розмістити цілу екосистему: ІТ-школу, коворкінг-центри, вільні простори, місця для відпочинку, кафе тощо.

Основними напрямами роботи у рамках меморандуму є дослідження ІТ-галузі регіону (перспективи, проблематика, стейкхолдери), пошук та відбір оптимальної моделі функціонування ІТ-школи, а також фінансування (грантові кошти) створення ІТ-школи.