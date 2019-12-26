Укроборонпром передав військовим майже 5 тисяч одиниць техніки
Про це свідчить стан виконання обсягів державного оборонного замовлення на кінець 2019 року, повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
“Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", на 98% виконали зобов’язання по виготовленню та ремонту військової техніки перед державою... Всього українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової та модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів та агрегатів (станом на 20 грудня 2019 року)”, - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначається, що систем радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв’язку і навігації було передано 474 одиниці; 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння; 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки; 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання; 3179 високоточного озброєння та боєприпасів.
Авіаремонтні підприємства “Укроборонпрому” та "Львівський бронетанковий завод" виконали ДОЗ достроково, повідомляють у відомстві. Також команді концерну вдалося відновити зірваний контракт з постачання БТР-4Е в рамках держзамовлення. “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова” уже передало Міністерству оборони України 12 бронетранспортерів з 45 БТР-4Е, передбачених контрактом вартістю 1,5 млрд грн.
У пресслужбі концерну також повідомили, що у 2019 році підприємства, що входять до складу концерну, уклали 45 державних контрактів на виготовлення та модернізацію озброєння та військової техніки (ОВТ) на суму 7,5 млрд. грн.