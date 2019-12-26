Укроборонпром передав військовим майже 5 тисяч одиниць техніки

Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", на 98% виконали зобов’язання з виготовлення та ремонту військової техніки перед державою.

Про це свідчить стан виконання обсягів державного оборонного замовлення на кінець 2019 року, повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

“Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", на 98% виконали зобов’язання по виготовленню та ремонту військової техніки перед державою... Всього українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової та модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів та агрегатів (станом на 20 грудня 2019 року)”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що систем радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв’язку і навігації було передано 474 одиниці; 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння; 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки; 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання; 3179 високоточного озброєння та боєприпасів.

Авіаремонтні підприємства “Укроборонпрому” та "Львівський бронетанковий завод" виконали ДОЗ достроково, повідомляють у відомстві. Також команді концерну вдалося відновити зірваний контракт з постачання БТР-4Е в рамках держзамовлення. “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова” уже передало Міністерству оборони України 12 бронетранспортерів з 45 БТР-4Е, передбачених контрактом вартістю 1,5 млрд грн.

У пресслужбі концерну також повідомили, що у 2019 році підприємства, що входять до складу концерну, уклали 45 державних контрактів на виготовлення та модернізацію озброєння та військової техніки (ОВТ) на суму 7,5 млрд. грн.