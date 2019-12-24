Укроборонпром передав військовим 12 БТР-4Е

Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" (ХКБМ) Державного концерну "Укроборонпром" передало Міністерству оборони України 12 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року.

Про це повідомляє 24 грудня пресслужба Укроборонпрому.

"Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та передані у розпорядження 92-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що термін виконання самого контракту продовжений до 31 серпня 2020 року.

"Порятунок цього контракту став пріоритетом нових команд Укроборонпрому та Міноборони, але ця проблема не вирішилася би без доручення глави держави, рішення уряду, а також зусиль Мінекономіки та Міністерства фінансів. Для розблокування контракту вистачило сто днів, хоча нас запевняли в тому, що його вже не врятувати, і ці БТРи ніколи не будуть поставлені військовим. Сьогодні БТРи вже в частині, ХКБМ отримало за них гроші. Це приклад злагодженої роботи багатьох людей, зацікавлених у відновленні виробництва та виконанні держоборонзамовлення", – прокоментував передачу БТРів генеральний директор державного концерну "Укрборонпром" Айварас Абромавичус.

Повідомляється, що відновлення контракту дозволило новому керівництву ХКБМ повернути на роботу колектив, а також скласти та погодити графік виробництва та постачання з усіма співвиконавцями контракту.

Читайте також: Зеленський доручив Гончаруку продовжити оборонний контракт на 45 БТРів

В Укроборонпромі нагадали, що це один з найбільших контрактів підприємств концерну в рамках виконання державного оборонного замовлення. Фінансування контракту було передбачене за рахунок кредитних коштів, виданих під державні гарантії на суму 1,5 млрд грн.

"Унаслідок недобросовісних дій чиновників, керівництва підприємств та співвиконавців контракт був зірваний – за три роки після його підписання Збройні сили не отримали жодної одиниці техніки, а "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" опинилося на межі занепаду та банкрутства. Термін поставки продукції бронетранспортерів минув ще у червні поточного року. Відновлення дії контракту та виробництва стало одним із ключових пріоритетів нової команди концерну та керівництва бронетанкового дивізіону, а також керівництва Міністерства оборони, з яким був розпочатий інтенсивний діалог", - йдеться також у повідомленні

Зазначається, що перша зустріч делегацій концерну та керівництва МОУ відбулася у вересні поточного року. Термін поставки контракту був продовжений на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського після його візиту на ХКБМ у листопаді цього року. Додаткова угода щодо продовження терміну поставки контракту між ХКБМ та Міністерством оборони України була підписана відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, ухваленого 4 грудня 2019 року.

Як повідомлялося, зрив контракту став резонансною подією в роботі ДК "Укроборонпром", спричинивши низку журналістських розслідувань і кримінальних проваджень. За фактом невиконання контрактів про постачання БТР-4Е для потреб ЗСУ Державне бюро розслідувань веде кримінальне провадження. За результатами внутрішнього службового розслідування директор заводу був відсторонений і нині триває конкурс на нового керівника.

Керівництво Укроборонпрому направило до Генеральної прокуратури результати службового розслідування щодо зриву постачання військової техніки в рамках державного оборонного замовлення.