Зеленський доручив Гончаруку продовжити оборонний контракт на 45 БТРів

Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду продовжити термін виконання контракту з Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова на виготовлення 45 бронетранспортерів.

Про це він заявив під час робочої поїздки на Харківщину, повідомляє пресслужба глави держави.

Як зазначається, Зеленський на Харківщині ознайомився з перебігом виконання державного замовлення на 45 БТР-4Е держпідприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова». Бронетранспортери мали виготовити ще у червні цього року.

Президента поінформували, що через зрив термінів виконання контракту 15 листопада на завод можуть накласти штрафні санкції за державними гарантіями.

У свою чергу глава держави поставив завдання перед Кабінетом міністрів розглянути питання перенесення термінів поставки продукції.

«Доручаю забезпечити продовження терміну виконання контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова», укладеного на виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 липня 2016 року, у частині перенесення дати остаточного відвантаження продукції до 31 серпня 2020 року», – сказав Зеленський.

Як зауважили в ОП, таке рішення дасть змогу найближчим часом закінчити виготовлення перших 12 БТРів та відправити їх на Схід України для використання під час операції Об'єднаних сил. Решта машин мають бути готові до кінця серпня 2020 року.

Під час поїздки Президент також відвідав завод імені В. О. Малишева та ознайомився зі зразками військової техніки, яку виробляють на підприємстві. Йдеться, зокрема, про танки «Оплот» та «Булат».

Крім того, на ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» глава держави ознайомився з виробничими потужностями цеху остаточної збірки, оглянув зразки цивільної та військово-транспортної техніки.

Фото пресслужби Президента