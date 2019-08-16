Колектив заводу, що виробляє корпуси для БТР, скаржиться Президенту на Укроборонпром

Колектив Лозівського ковальсько-механічного заводу, що виробляє броньовані корпуси для БТР, вузли і агрегати трансмісії, надіслав звернення до Президента Володимира Зеленського, в якому скаржиться на дії «Укроборонпрому», що ведуть до загрози зупинки виробництва корпусів для БТР-3 та БТР-4.

Про це йдеться в листі, який є в розпорядженні Укрінформу.

“Ми, трудовий колектив Лозівського ковальсько-механічного заводу, ...просимо об'єктивного, справедливого, законного вирішення проблеми збереження єдиного в країні виробництва з вироблення броньованих корпусів для БТР-3 та БТР-4, що знаходиться на межі існування через, на нашу думку, злочинні дії посадових осіб Державного концерну “Укроборонпром” та керівництва підприємств Концерну”, - йдеться в листі.

Як зазначається, такі дії ведуть до згортання виробництва бронетранспортерів та вимушеної трудової міграції висококваліфікованих кадрів.

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В тексті звернення викладено факти порушень з боку концерну та звертається увага на неприпустимість масованої інформаційної атаки в ЗМІ, під час якої були спроби дискредитувати репутацію ЛКМЗ на українському та міжнародних ринках.

У листі також зазначається, що питання загрози зупинки виробництва корпусів для БТР-3 та БТР-4, зриву державного оборонного замовлення піднімалось в депутатських запитах на ім'я прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, секретаря РНБО Олександра Данилюка та на кількох засіданнях військово-промислової Комісії РНБО. Разом з тим, дотепер воно залишається без вирішення.

“Політика Концерну щодо виконання державного оборонного замовлення привела низку підприємств Концерну, у тому числі ДП “Київський бронетанковий завод”, ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.О.Морозова” та ТОВ “ЛКМЗ” до вкрай тяжкого становища, пов'язаного зі скороченням виробництва, заборгованістю з виплати заробітної плати, заборгованістю з виплат у державний та місцевий бюджети, критичного зниження чисельності працівників та вкрай напружених відносин між підприємствами”, - зазначається в тексті колективного звернення.

Керівництво та профспілковий комітет підприємства просить Володимира Зеленського, як Верховного Головнокомандувача ЗСУ, “дати доручення провести перевірку викладених фактів і в разі підтвердження вжити заходи щодо їх усунення”, аби відновити виготовлення БТР для українського війська.

Щоб вияснити позицію Укроборонпрому у цьому конфлікті, Укрінформ звернувся до державного концерну із інформаційним запитом. Наразі очікуємо на відповідь.