Укроборонпром звинувачує МОУ у спробі знищити Харківське конструкторське бюро

Міністерство оборони Україно ухвалило низку рішень, які призведуть до знищення одного з підприємств оборонної промисловості - "Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.Морозова".

Про це повідомляє прес-служба концерну “Укроборонпром”.

“ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.Морозова" вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств України”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Міністерством оборони припинено фінансування виробництва БТР-4 через нездатність приватної компанії ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод", яка є монополістом у виготовленні корпусів зі сталі марки "71", виробляти необхідну кількість корпусів.

“85-те військове представництво Міноборони заблокувало можливість виробляти корпуси БТР-4 із бронесталі виробництва Євросоюзу на потужностях ХКБМ та інших підприємств Концерну. Таким чином були штучно створені всі передумови для унеможливлення виконання ХКБМ державного оборонного замовлення з виготовлення БТР-4 для українського війська”, - наголошують в прес-службі.

Крім того, повідомляють в Укроборонпромі, міністерство висунуло до ХКБМ претензії на сплату штрафних санкцій у розмірі 82,3 млн грн за невиконання замовлення та без пояснення причин припинило фінансування розробок нових видів бронетехніки. Зокрема, глибокої модернізації одного з основних танків українського війська, яка мала докорінно підвищити ефективність бойової машини.

“Фактично ХКБМ залишився без замовлення на виготовлення нової техніки, без грошей для розробки перспективних зразків та загрозу отримати багатомільйонний штраф, який остаточно заблокує роботу підприємства”, - підсумовують в концерні.

В прес-службі зазначають, що ХКБМ є легендарним розробником бронетехніки, де були створені Т-34 та Т-64. Крім того, згадане конструкторське бюро розробило "Оплот", БТР-3, БТР-4 та іншу сучасну бронетехніку. ХКБМ є єдиним в Україні виробником БТР-4, які з перших днів війни застосовуються на передовій та отримали численні позитивні відгуки від бійців.

В Укроборонпромі також нагадали, що через позицію військового представництва щодо БТР-4, у квітні цього року на ДП "Житомирський бронетанковий завод" було призупинено роботу цеху з виробництва корпусів для цієї машини. Концерн неодноразово попереджав, що відмова від використання броні з країн ЄС та застосування архаїчних норм стандартизації часів СРСР ставить під загрозу переозброєння українського війська та нормальне функціонування підприємств бронетанкової галузі України, а у подальшому – всього оборонно-промислового комплексу України.

Наразі Укрінформ надіслав запит до Міноборони з приводу викладених фактів. Відповідь профільного міністерства буде оприлюднена після отримання інформації.