Фінський виробник бронесталі відреагував на відмову Міноборони приймати БТР-4

Виробник бронесталі Miilux Protection 500 фінська корпорація Miilux Ltd закликає припинити дискредитаційну інформаційну кампанію, яку сьогодні розгорнуто в українських медіа у зв’язку з відмовою військової прийомки Міністерства оборони України приймати БТР-4, та запевняє у високій якості власної продукції.

Про це йдеться в офіційному листі керівництва Miilux Ltd, який надіслано на адреси ДК "Укроборонпром", РНБО, Міноборони та Посольства України у Фінляндській Республіці, повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Репутацію нашої компанії, відомого та надійного виробника сталі, яку використовують у бронетехніці протягом багатьох років, піддано сумніву. Наша сталь тестувалася не тільки у дослідних умовах, а й у військових", – йдеться в листі фінської компанії.

У Miilux Ltd запевнили, що виробництво бронесталі "відповідає усім необхідним стандартам якості у Європейському Союзі та має усі сертифікати хімічного аналізу, який підтверджує її придатність для використання у виробництві оборонного обладнання в Україні". У компанії також нагадали, що 14 одиниць бронетехніки, виготовленої з їхньої бронесталі, вже було прийнято в експлуатацію українськими військовими ще два роки тому. І за цей час жодних нарікань на якість броні, що використана у цих машинах, не надходило.

Як зазначається в листі, 19 грудня 2018 року було підписано черговий контракт між представником Miilux Ltd – компанією TEXPROTEСT Sр. Z.о.о. (Польща) – та Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова.

"Контракт був виконаний у повному обсязі та в обумовлені терміни. Сталь, вироблена Miilux Ltd, разом із супутніми документами (інвойсами, сертифікатами і т.д.) була поставлена до України", – повідомляють представники Miilux Ltd. За необхідності Miilux Ltd и TEXPROTECT Sp. Zo.o. можуть повторно надати необхідну супутню документацію, яка була надана разом із продукцією представникам ДП "ХКБМ ім. Морозова", та закликають врегулювати ситуацію довкола міжнародного контракту у юридичній площині.

Прес-служба також повідомила, що Miilux Ltd займається виробництвом бронесталі з 1967 року та співпрацює із понад 40 країнами світу. Її якість підтверджено багаторічним використанням у найсильніших арміях. “З фінської бронесталі виробляються бойові машини у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу”, - йдеться в листі.

В Укроборонпромі нагадали, що 85-е військове представництво, яке працює на ДП "ХКБМ ім. Морозова", вкотре заблокувало виробництво БТР-4 з броні Європейського Союзу. Вони заявляють, що у бронесталі Miilux Protection 500 виявлено більше сірки та фосфору, ніж визначено у нормах часів СРСР і тому, на думку чиновників Міноборони, її неможливо використовувати для БТР-4.

Як повідомляв Укрінформ, з посиланням на прес-службу Міноборони, представники від оборонного відомства (Міністерства оборони — ред.) під час прийомки виявили, що імпортна сталь, яку використовували виробники, не відповідає необхідним конструктивним параметрам. Закуплені держпідприємством сталеві листи не відповідають вимогам Євросоюзу щодо маркування і не мають належного сертифікаційного підтвердження свого походження.

У Міноборони запевнили, що проблема полягає не в стандартах, що безсумнівно потребують вдосконалення, а в тому, що в процесі поставки бронесталі відбулася "некоректна" підміна продукції.

Раніше Житомирський бронетанковий завод вимушено призупинив роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4 через відмову військової прийомки Міністерства оборони України допустити до експлуатації техніку, корпуси якої виготовлені з бронесталі виробництва країн ЄС та НАТО.