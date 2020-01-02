Київ сподівається невдовзі узгодити нову дату візиту Помпео

Україна з повагою приймає рішення державного секретаря США Майка Помпео відкласти візит до Києва, і сподівається найближчим часом узгодити нову дату візиту.

Про це глава МЗС країни Вадим Пристайко написав у своєму Twitter.

"Я з повагою приймаю рішення держсекретаря Помпео відкласти свій візит в Україну після нападів на базу операції Непохитна рішучість і посольство США в Багдаді", - заявив міністр, зазначивши, що Україна підтримує свого стратегічного партнера.

Окремим повідомленням Пристайко також додав: "Ми підтверджуємо нашу готовність вітати пана Помпео в Україні і сподіваємося найближчим часом узгодити нові дати візиту".

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Як повідомлялося раніше, Державний секретар США Майк Помпео скасував візит в Україну, запланований на 3 січня, а також до Білорусі, Казахстану, Узбекистану й Кіпру через необхідність перебування у Вашингтоні для спостереження за ситуацією в Іраку та гарантування безпеки американців на Близькому Сході.