Пристайко привітав хорватського колегу з початком головування в Раді ЄС

"Вітаю Гордана Грлича Радмана з початком головування Хорватії в ЄС! Бажаю успіхів у реалізації амбітних пріоритетів головування у ЄС у 2020 році", - зазначив глава українського МЗС.

Він також наголосив, що Україна залишається відданою євроінтеграційному курсу та сподівається на тісніше співробітництво в 2020 році. "Наша кінцева амбітна мета - повноправне членство в ЄС", - заявив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, Хорватія прийняла з 1 січня 2020 року головування в Раді ЄС, головним гаслом якого є «Сильна Європа у світі викликів».