Пристайко привітав хорватського колегу з початком головування в Раді ЄС
Укрінформ
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко привітав міністра закордонних та європейських справ Хорватії Гордана Грлича Радмана з початком головування у Раді ЄС.
Відповідний допис Пристайко розмістив у Twitter.
"Вітаю Гордана Грлича Радмана з початком головування Хорватії в ЄС! Бажаю успіхів у реалізації амбітних пріоритетів головування у ЄС у 2020 році", - зазначив глава українського МЗС.
Він також наголосив, що Україна залишається відданою євроінтеграційному курсу та сподівається на тісніше співробітництво в 2020 році. "Наша кінцева амбітна мета - повноправне членство в ЄС", - заявив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, Хорватія прийняла з 1 січня 2020 року головування в Раді ЄС, головним гаслом якого є «Сильна Європа у світі викликів».