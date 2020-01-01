Пристайко вітає головування Албанії в ОБСЄ

«Я вітаю виконувача обов'язків міністра закордонних справ Албанії Гента Чакая зі вступом на посаду діючого голови ОБСЄ у 2020 році. Ми вітаємо головування Албанії, оскільки ОБСЄ відіграє критично важливу роль у встановленні миру в Україні», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 1 січня 2020 року обов'язки держави, головуючої в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, перейшли від Словаччини до Албанії.