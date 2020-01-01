Помпео скасував візит до України

"Держсекретар Помпео змушений відтермінувати свій візит до України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Кіпру через необхідність перебування секретаря у Вашингтоні, округ Колумбія, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що турне держсекретаря Помпео буде перенесено на інші дати найближчим часом, і він "з нетерпінням чекає можливості здійснити цей візит".

Як повідомлялося, 30 грудня Держдепартамент США анонсував візит Помпео до України 3 січня, у межах якого держсекретар мав зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком й міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Після України Помпео планував відвідати Білорусь, Казахстан, Узбекистан та Кіпр.

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.