Раді пропонують запровадити нові правила регулювання для медіа

Законопроєкт №2693 "Про медіа" пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа, як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.

Про це йдеться у законопроєкті №2693 "Про медіа", який оприлюднений на сайті Верховної Ради.

"Закон запроваджує нову форму регулювання - спільне регулювання у сфері медіа, як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання. Предметом спільного регулювання є визначення вимог до поширення інформації, для якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів (правил) створення та поширення такої інформації. При цьому суб’єкти у сфері медіа добровільно беруть на себе обов’язок дотримуватись цих вимог, а Національна рада визнає, що ці вимоги є достатніми для забезпечення суспільних інтересів", - йдеться у пояснювальній записці.

Задля забезпечення спільного регулювання законопроєкт передбачає створення органу спільного регулювання у формі громадської спілки, що є юридичною особою, засновниками якої є ліцензіати та реєстранти, а також їх галузеві об’єднання.

Законопроєктом також встановлюються заходи реагування та санкції за порушення законодавства у сфері медіа.

Так, заходами реагування Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на порушення пропонується встановити: припис; звернення до суду щодо анулювання ліцензії, скасування реєстрації або заборони поширення медіа в Україні; скасування реєстрації іноземного лінійного медіа.

Як санкції за порушення вимог законодавства та/або умов ліцензії передбачається: стягнення штрафу; анулювання ліцензії та/або скасування реєстрації; заборона поширення медіа на території України.

При цьому санкція у вигляді штрафу застосовується до суб’єктів за рішенням Національної ради. Санкція у вигляді анулювання ліцензії та/або скасування реєстрації застосовується шляхом звернення Національної ради до суду з відповідним позовом. Рішення про анулювання ліцензії та/або скасування реєстрації ухвалюється судом.

Як повідомлялося, законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року. Він складається зі 124 статей. Авторами законопроєкту є народні депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Олександр Кабанов, Андрій Боблях, Єлізавета Богуцька, Тетяна Рябуха, Павло Сушко, Дмитро Нальотов, Тетяна Циба та член депутатської групи "За майбутнє" Ірина Констанкевич.