Раді пропонують встановити обмеження для ЗМІ, пов'язані зі збройною агресією

Законопроєкт №2693 “Про медіа” визначає обмеження, пов’язані зі збройною агресією, які діють з моменту визнання Верховною Радою певної держави агресором та до моменту ухвалення парламентом рішення про скасування цього статусу.

Про це йдеться у законопроєкті, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

“Окремим розділом закону визначаються обмеження, пов’язані зі збройною агресією, які діють з моменту визнання Верховною Радою України певної держави державою-агресором (державою-окупантом) та до моменту прийняття Верховною Радою України рішення про скасування зазначеного статусу”, - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Пропонується забороняти поширювати в медіа: матеріали, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором, та їх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною збройну агресію, анексію території України, порушення територіальної цілісності, суверенітету України, зокрема і публічне заперечення зазначених дій.

Також законопроєкт передбачає заборону поширювати в медіа недостовірні матеріали щодо збройної агресії та діянь держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором, у разі, якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі та ненависті або заклики до насильницької зміни територіальної цілісності чи конституційного ладу.

Програми та матеріали (крім інформаційних та інформаційно-аналітичних), серед учасників яких є особи, внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національному медіа-простору, також заборонятиметься поширювати.

Згідно з законопроєктом, Національна рада відмовлятиме в реєстрації іноземного лінійного медіа, що зареєстроване в державі-агресорі (державі-окупанту) або якщо Нацрадою виявлено ознаки того, що редакційний контроль щодо такого іноземного лінійного медіа здійснюється фізичними або юридичними особами – резидентами держави-агресора (держави-окупанта).

Крім того, законопроєкт заборонятиме бути суб’єктом у сфері медіа в Україні фізичним особам, які є громадянами держави-агресора (держави-окупанта); юридичним особам, в яких власником істотної участі, контролером чи бенефіціаром на будь-якому рівні ланцюга володіння корпоративними правами є особа, яка є громадянином або резидентом держави-агресора (держави-окупанта), чи юридична особа, зареєстрована в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі. Також суб’єктом у сфері медіа в Україні не зможе бути юридична особа, що отримує фінансування (кредити, займи, позики, інвестиції, внески спонсорів, благодійні внески, іншу фінансову допомогу) від фізичних осіб, що є громадянами держави-агресора (держави-окупанта), юридичних осіб, зареєстрованих в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі.

Передбачається, що рішення про припинення діяльності на території України відповідних суб’єктів ухвалюватиметься Національною радою упродовж одного місяця з дня виявлення відповідних відомостей. Рішення про припинення діяльності на території України відповідних суб’єктів може бути переглянуте Нацрадою у випадку надання такими суб’єктами відомостей про приведення структури власності та механізмів фінансування у відповідність з законодавством України.

Законопроєкт також передбачає, що до європейського та національного продукту не може відноситися програма або фільм, якщо щонайменше один виробник, продюсер чи особа, коштом якої здійснено фінансування виробництва, є громадянином держави-агресора (держави-окупанта) або юридичною особою, в якій власником істотної участі, контролером чи бенефіціаром на будь-якому рівні ланцюга володіння корпоративними правами є особа, яка є громадянином або резидентом держави-агресора, чи юридична особа, зареєстрована в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі.

Проєкт закону пропонує Національній раді затверджувати та оновлювати Перелік осіб, які створюють загрозу національному медіа-простору України.

До такого переліку включатимуться фізичні особи, щодо яких відкрито кримінальне провадження щодо вчинення ними злочинів проти основ національної безпеки, злочинів проти миру, людства та міжнародного правопорядку; застосовані персональні спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи, передбачені законом України «Про санкції»; встановлені факти систематичного умисного поширення інформації, забороненої до поширення.

Як повідомлялося, законопроєкт №2693 “Про медіа” зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року. Він складається зі 124 статей. Авторами законопроєкту є народні депутати від фракції “Слуга народу” Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Олександр Кабанов, Андрій Боблях, Єлізавета Богуцька, Тетяна Рябуха, Павло Сушко, Дмитро Нальотов, Тетяна Циба та член депутатської групи "За майбутнє" Ірина Констанкевич.