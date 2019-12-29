Авторка проєкту Закону "Про медіа" спростувала міфи, які виникли навколо нього

Заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та одна з авторів проєкту Закону "Про медіа" Євгенія Кравчук розповіла про міфи, які виникли навколо підготовки законопроєкту.

Про це йдеться у її коментарі на порталі Верховної Ради України.

Міф 1: Всіх змусять одержувати ліцензії.

Насправді: Закон передбачає ліцензування лише і виключно для тих мовників, які використовують радіочастотний ресурс для наземного мовлення - FM радіо, та мовлення, яке ви знаєте як Т2. Радіочастотний ресурс є обмеженим, тому для його справедливого розподілу система ліцензування має залишитися, щоб глядачі та слухачі отримали найкращі пропозиції.

Міф 2: Почнуться безконтрольні заборони поширення онлайн-медіа, штрафи, репресії та т.д.

Насправді: Онлайн-медіа є такими самими гравцями, як і традиційні медіа. Система ж санкцій змінюється – спочатку медіа отримає припис (обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога щодо усунення порушень або вимог законодавства), і тільки потім, у випадку повторів - штраф, а найбільш жорстка санкція застосовуватиметься виключно судом. Мова йде про реакцію з боку Нацради з питань телебачення і радіомовлення (у цього органу з‘явиться більше повноважень) винятково на контент, який порушує законодавство.

Міф 3: Законопроєкт розробили у Мінкульті без врахування думки учасників медіа-ринку.

Насправді: Законопроєкт «Про медіа» розроблявся Комітетом ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики з залученням медіа-експертів, представників профільних напрямів у міжнародних організаціях (окрема подяка Раді Європи), журналістів та всіх, хто виявляв цікавість». Євгенія Кравчук зазначила, що Комітетом було проведено цілу низку обговорень, зустрічей у Комітеті, презентацій, отримано велику кількість пропозицій, правок, багато дуже фахових та цінних речей було враховано.

Міф 4: Закон «Про медіа» = Закон «Про дезінформацію»

«Насправді: Законопроєкт «Про дезінформацію» є окремим від законопроєкту «Про медіа» правовим доробком. Підготовкою його займається Міністерство і, наскільки мені відомо, найближчим часом заплановано його подання до Верховної Ради. А що у проєкті є, то це обмеження щодо контенту, який може нашкодити дітям (сцени насильства, вандалізму, демонстрація позитивної оцінки вживання наркотиків та алкоголю, пристойні висловлювання і т.д.), - повідомила Євгенія Кравчук.

Міф 5: Медіа-закон – лише прикриття для згортання політики захисту української мови.

Насправді: Закон про мову з самого початку заклав схему, за якою мова на телебаченні регулюється законом «Про телебачення і радіомовлення». Відповідно, ці норми «переїхали» без змін до Закону про медіа», - наголосила Євгенія Кравчук і додала: «Також передбачено норми до відео на замовлення та до складу пакетів провайдерів, які стимулюють збільшення у пакетах провайдерів саме україномовних телеканалів».

Кравчук також нагадала, що «це рамковий законопроєкт, який фактично кодифікує та осучаснить усе українське медійне законодавство, яке «застрягло» в кращому випадку у 2000-них роках».

Нагадаємо: законопроєкт покликаний врегулювати відносини, пов’язані з поширенням масової інформації та визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері.