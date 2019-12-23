В Україні за п'ять років з'явилося понад 90 нових місцевих FM-радіостанцій

В Україні за п'ять років 113 місцевих телерадіоорганізацій отримали FM-частоти для розбудови власного мовлення, завдяки чому з'явилася 91 нова локальна радіостанція.

Про це заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський 23 грудня під час пресконференції на тему "Підсумки розвитку місцевого радіомовлення у 2015–2019 роках. Історії успіху створення нових FM-радіостанції з локальним контентом", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найголовніший результат на кінець 2019 року - це 255 місцевих ефірних FM-радіостанцій, які здійснюють мовлення у 24 областях України. Якщо брати до уваги, що в Україні загалом діє близько 400 радіостанцій, то 255 із них є місцевими", - зазначив Констинський.

Водночас він підкреслив, 113 із них були створені за останні п'ять років, а більшість із них - 91 місцева FM-радіостанція - є новоствореним продуктом.

"Якщо говорити про динаміку, то кількість місцевих мовників зросла за цей період на 155%. Загалом переможцями конкурсів на FM-частоти стали 113 місцевих радіостанцій, причому частина з них перетворилася з маленьких на регіональні, і передавачі українських місцевих радіостанцій уже встановлені або встановлюються у 147 населених пунктах України", - уточнив Костинський.

За його словами, активне зростання кількості місцевих радіостанцій спостерігається з 2017 року. Так, якщо у 2015 році з'явився один такий мовник, у 2016 - п'ять, то у 2017 році відразу 15 місцевих FM-станцій почали діяльність.

"Найбільша кількість новостворених місцевих мовників прийшлася на останні роки - на 2018 і 2019 роки. У 2018-му ми досягли піку і цю планку втримали у 2019 році - також 35 нових ефірних FM-радіостанцій", - додав посадовець.

Згідно з даними Нацради, переважна більшість місцевих радіостанцій є комерційними - це 180 (70,6%), а 75 - некомерційними (29,4%).

Усі місцеві радіостанції працюють у цілодобовому режимі та забезпечують власним контентом майже половину населення. Середній обсяг власного продукту становить 11 годин 12 хвилин на добу.