Транзит газу, медгарантії, приватизація: Гончарук підбив підсумки роботи уряду

Уряд працював і працює над тим, щоби люди відчули зміни не через 3-5 років, а вже зараз.

Про це написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook, підбиваючи підсумки роботи Кабінету міністрів за 2019 рік.

“Ми ухвалили рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках за тепло до 30%. До ініціативи долучилися вже понад 20 міст. Провели процедуру анбандлінгу НАК “Нафтогаз України” за європейськими правилами. Підписали договір щодо транзиту газу на п'ять років з можливістю пролонгації. Нафтогаз України - Naftogaz отримав від “Газпрому” $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу”, - зазначив Прем’єр-міністр.

Він також нагадав, що члени уряду:

1) ухвалили програму медгарантій, що гарантуватиме людям безкоштовну допомогу при пологах, лікуванні інсульту, інфаркту тощо. Передбачили на це 72 млрд грн (це майже 64% коштів, передбачених на охорону здоров’я на 2020 рік);

2) удвічі збільшили фінансування урядової програми «Доступні ліки», додавши до пакета інсулін — загалом це 3,3 млрд грн у 2020 році;

3) відкрили 45 навчально-практичних центрів з новим обладнанням та технікою для учнів;

4) виділили окремий бюджет на програму «Спроможна школа для кращих результатів».

5) передбачили в держбюджеті доплату молодим вчителям у 2020 році - кожний вчитель зі стажем до 10 років отримає 21 тис. грн;

6) підписали меморандум із мобільними операторами, щоб українці мали якісний та доступний інтернет. Особливо, в сільській місцевості.

“Запускаємо програму дешевих кредитів для відкриття малого та мікробізнесу. Розпочали прийом заявок — 5%, 7%, 9%. Старт програми з 1 лютого 2020 року. Розпочали земельну реформу. Розробили програму дешевих кредитів для українських фермерів на купівлю землі. Старт програми - у 2020-му. Запустили процес приватизації збиткових нестратегічних підприємств, а це додаткові ~12 млрд грн до держбюджету. Перезавантажуємо владу — оновили керівництво найтоксичніших владних структур. Перезавантаження Держмитслужби, Держподаткової, Держгеокадастру, Дергеонадра, Укравтодору та інші. А на початку цього місяця відбувся запуск нової митниці. Вона має перекрити потоки контрабанди в країну. Посилили захист прав власності — відкрили Офіс протидії рейдерству. Спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшили строки прийняття рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин. Боремося з тіньовими ринками”, - додав Гончарук.

Він також зазначив, що нелегальний бізнес завдає нашій державі серйозних збитків і за один день вдалося закрили понад 5300 гральних закладів по всій території України. А минулого тижня розпочали перевірки АЗС - уже 621 АЗС перевірено, закрито 403 нелегальні заправки, демонтовано — 93.

“Держгеокадастр розпочав наповнення Публічної кадастрової карти новими шарами. Зокрема, додано окремі інформаційні шари “Незареєстровані території”, “Ліси”, “Природно-заповідний фонд”. Переводимо держпослуги в онлайн. Уже маємо перші результати! Запустили Е-кабінет забудовника. Він надає послуги щодо об’єктів класу наслідків СС1, що становить 80% усіх заявок, які надходять до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Через е-кабінет уже будуються 254 об'єктів, а 86 – введено в експлуатацію. Тестуємо додаток Дія (в якому вже доступні е-техпаспорт і е-посвідчення водія). Свої заявки на участь у тестуванні відправили 58 тис. українців. Запустили ще один зручний сервіс – єдиний транспортний портал https://e-transport.gov.ua”, - написав глава уряду.

Щодо співпраці з МВФ він зазначив, що програми МВФ в Україні – це сигнал інвесторам, що тут працює зрозумілий та відповідальний уряд, який виконує те, що декларує. Відтак – це надходження інвестицій, створення нових робочих місць, зростання економіки.

“І це далеко не все. Нас цікавлять не формальні показники, а конкретні результати. 2019 рік — це наш підготовчий період для того, щоб 2020 рік став “роком ефективності”!” - наголосив Гончарук.

Фото: КМУ