Україна отримає транш МВФ за декілька місяців — Гончарук

Новий транш від Міжнародного валютного фонду надійде до України упродовж декількох місяців, певен прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Про це він заявив у інтерв’ю каналу “Україна 24”.

За його словами, нічого не заважає надходженню грошей від МВФ.

“Це абсолютно технічна робота, яка зараз продовжується. Це питання декількох місяців, я не маю жодного сумніву, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця і проблем не буде”, - сказав прем’єр.

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Також Гончарук наголосив, що МВФ дуже “демонізують” через олігархічні ЗМІ.

“Багато чуток, розмов, що нібито вони там висмоктують ресурси. Насправді співпраця з МВФ — це про довіру, це про дешеві ресурси... Для нас стратегічно важливо отримати таку довгострокову програмну роботу з МВФ, тому що це дуже авторитетна світова організація, і це сигнал для інвесторів, що можна заходити в Україну, з одного боку, з іншого боку — це можливість мати дешеві ресурси”, - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному банку вважають, що підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом може відбутися у першому кварталі 2020 року. Програма буде укладена терміном на три роки, обсягом 4 млрд SDR, або $5,5 млрд.

Фото: КМУ