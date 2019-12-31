Тенденція на зміцнення курсу гривні збережеться — Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що у 2020 році тенденція на зміцнення курсу гривні збережеться.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Ми пов'язуємо це невелике ослаблення гривні перед Новим роком зі спекулятивним попитом. Тобто, традиційно, перед Новим роком, люди змінюють долар, купують гривню, для того, щоб придбати якісь подарунки, або іншим чином витратити гроші", - сказав Олексій Гончарук.

Глава Кабміну пов'язав зміцнення національної валюти зі довірою українців до держави, що зростає.

"Тому я думаю, що ця тенденція, яка була в цьому році, до зміцнення гривні, збережеться і в наступному році. Я це пов'язую з тим, що поступово у людей, у бізнесу повертаються довіра до держави", – заявив Гончарук.

Читайте також: НБУ встановив курс гривні на новорічні свята

Він додав, що стабільна гривня - "це добре макроекономічно".

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України на суботу, 28 грудня 2019 року, послабив офіційний курс гривні 39 копійок — до 23,6862 грн за долар проти 23,2929 грн за долар у п'ятницю.