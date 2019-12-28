НБУ встановив курс гривні на новорічні свята
Укрінформ
Національний банк України на вихідні та новорічно-різдвяні свята, з 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 23,6862 грн за долар.
Такі дані наведено на сайті НБУ.
Згідно з даними Національного банку України, із 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року включно офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 23,6862 грн за долар, курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4220 грн.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України на суботу, 28 грудня 2019 року, послабив офіційний курс гривні на 39 копійок - до 23,6862 грн за долар проти 23,2929 грн за долар у п'ятницю.