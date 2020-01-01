Набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності

1 січня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)".

Документ було опубліковано 12 вересня 2019 року в парламентській газеті “Голос України”, а в прикінцевих положеннях закону зазначається, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Закон виключає зі статті 80 Конституції положення, що гарантує парламентарям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної Ради.

Таким чином, у статті 80 Конституції залишиться лише норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Закон набув чинності 1 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №7203 зареєстрував у Верховній раді VIII скликання п’ятий Президент Петро Порошенко.

Парламент 19 жовтня 2017 року включив його до порядку денного та направив до Конституційного Суду для оцінки. Свій висновок щодо відповідності документа Основному закону КС відправив Раді 19 червня 2018 року.

ВР IX скликання у перший день роботи, 29 серпня, ухвалила постанову про попереднє схвалення законопроєкту "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).

Читайте також: Рада ухвалила закон про слідчі дії над депутатами

3 вересня, депутати підтримали його в другому читанні. За ухвалення закону проголосували 373 народних депутати за мінімально необхідних 300.

11 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон, а наступного дня парламентська газета "Голос України" опублікувала його текст у своєму черговому випуску.