Уряд затвердив законопроєкт, який передбачає позасудове вирішення суперечок за допомогою посередника - медіатора.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Суперечки та конфлікти можна буде вирішити поза судом. Уряд схвалив законопроєкт “Про медіацію” — передбачає позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника – медіатора", - зазначив Гончарук.

Він додав, що ухвалення такого законопроєкту значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього.

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Як повідомлялося, у серпні цього року Україна підписала конвенцію ООН про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації.