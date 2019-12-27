Експерти виявили зниження рівня законності й демократії в Україні

Покращення економічної ситуації в Україні супроводжується незначним скороченням корупції - і водночас зниженням рівня дотримання законності.

Про це розповів на пресконференції в Укрінформі Андрій Сухарина, політичний аналітик Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, презентуючи дані експертного опитування, проведеного цією установою.

“Експерти оцінили індикатори розвитку країни за 10-бальною шкалою. І якщо економічна ситуація в Україні в принципі покращується (4,6 проти 4,4 у 2018 році), то стан свободи слова трохи погіршився (6,1 проти 6,8 у 2018-му). Рівень корупції є високим, він незначно знизився у порівнянні з 2018-м (7,3, був 7,8). Але також знизився рівень дотримання законності (3,3, був 3,6), що не є добрим”, - зазначив Сухарина.

За його словами, спостерігається зниження оцінок у таких позиціях, як рівень демократії (5,6 проти 6,3), рівень свободи слова (6,1 проти 6,8) і рівень прогнозованості розвитку держави (3,9, був 5,0).

"Це тому, що вся влада сконцентрована в руках однієї партії, що в українських умовах не сприймається демократично. І відповідно ніхто не знає, що ця партія до кінця буде робити”, - зауважив аналітик.

Фонд “Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 17-24 грудня провів опитування “2019 рік в оцінках експертів”. Його мета - з’ясувати думки та оцінки фахівців щодо основних підсумків 2019 року для України та прогнозів на наступний рік. Загалом було опитано 58 експертів.