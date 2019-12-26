КСУ визнав неконституційним законопроєкт про позбавлення депутатів мандату за кнопкодавство

Конституційний суд визнав таким, що не відповідає положенням Конституції України, законопроєкт № 1027 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"Конституційний Суд України надав Висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) (реєстр. № 1027) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Цим Висновком Конституційний Суд України визнав законопроєкт таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України", - ідеться в повідомленні.

У висновку КС зазначається, що припис частини третьої статті 84 Конституції стосовно особистого голосування на засіданнях парламенту є юридичним імперативом, тобто беззастережною, категоричною вимогою для народного депутата, оскільки представник народу в парламенті має здійснювати свої повноваження особисто.

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У КСУ зауважили, що порушення цієї вимоги є спотворенням сутності представницької демократії.

"Дія народного депутата України всупереч такій вимозі, безсумнівно, повинна спричиняти його відповідальність як особи, яка вдалася до порушення зазначеного імперативу. Отже, спробу встановити відповідальність народного депутата України за порушення припису частини третьої статті 84 Конституції України можна вважати такою, що має легітимну мету. Водночас запропонована в законопроєкті формула передбачає надання судові повноваження встановити лише сам факт того, мало місце чи ні "неособисте голосування", - підкреслили в суді.

У КС наголосили, що автоматична втрата мандата (без рішення ВР) народним депутатом (дострокове припинення депутатських повноважень) на підставі встановлення судом лише самого факту будь-якого "неособистого голосування" – безвідносно до характеру дій парламентарія, обставин, за яких такий факт мав місце, без установлення природи особистої участі депутата та без урахування того, що стосовно його поведінки можуть виявитися обставини пом’якшувального характеру – не відповідатиме вимозі домірності.

"Конституційний Суд України, базуючись на своїй послідовній юридичній позиції, відповідно до якої "обмеження прав і свобод людини і громадянина є допустимим виключно за умови, що таке обмеження є домірним (пропорційним)", вважає, що будь-яке втручання в права людини навіть за наявності легітимної мети, всупереч вимозі домірності, неодмінно спричинятиме скасування або обмеження прав і свобод людини. З огляду на викладене Конституційний Суд України вважає, що законопроєкт є таким, що не відповідає частині першій статті 157 Конституції України", - відзначили в КС.

Також суд наголосив, що запропонована законопроєктом редакція статті 81 Конституції України, якою пропонується вилучити з пункту 6 її частини другої слова "виборчого блоку політичних партій", встановлює на конституційному рівні заборону на утворення виборчих блоків політичних партій, хоча відповідно до Конституції України "виборчий блок політичних партій" є окремим інститутом.

У Висновку КС зазначається, що у разі ухвалення запропонованої законопроєктом зміни до Конституції громадяни втратять свої права, тому є такою, що не відповідає частині першій статті 157 Основного закону.

Крім того, як пояснили в КС, законопроєкт передбачає, що повноваження народного депутата припиняються достроково у разі: "відсутності його без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради України та/або засідань комітету Верховної Ради України, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії", проте, на думку суду, запропонована вимога не є домірною переслідуваній меті, природа санкції має відповідати тяжкості правопорушення, а застосоване поняття "без поважних причин" має оцінний характер, не відповідає критеріям чіткості, однозначності, передбачності.

"Висновок Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено", - додали в КС.

Як повідомлялося, проэкт закону № 1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)" внесений 10 вересня Президентом Володимиром Зеленським.