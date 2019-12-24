Зеленський призначив послів у Вірменії та Хорватії
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Вірменії та Хорватії.
Відповідні Укази оприлюдені на сайті глави держави.
Зокрема, Указом №941/2019 Президент призначив Івана Кулебу Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія.
Перед цим Указом №940/2019 глава держави звільнив Кулебу з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан.
Президент Указом №942/2019 також призначив колишнього заступника директора Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Хорватія.