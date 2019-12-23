Рада Європи вітає домовленості Мінської групи про обмін

У Раді Європи привітали досягнуті у понеділок на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську домовленості про звільнення та обмін утримуваних осіб.

Це зазначив у Twitter речник РЄ Даніель Холтген, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Хороші новини від ОБСЄ про домовленості щодо взаємного звільнення та обміну до кінця року осіб, які утримуються під час конфлікту", - заявили у Раді Європи.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.