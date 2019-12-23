Мінська група домовилася про обмін утримуваними до кінця року

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі під час відеоконференції домовилася про взаємний обмін утримуваними особами до кінця року.

Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандської четвірки в Парижі", - написала Оліфер.

Інших подробиць домовленостей вона не повідомила.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини. Участь у ній узяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Вони, зокрема, підтримали обмін утримуваними особами до кінця 2019 року.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 18 грудня заявив, що Тристороння контактна група в Мінську не змогла домовитися про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".