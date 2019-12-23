Списки полонених на обмін між Україною і Росією ще узгоджуються - Лутковська
Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська за результатами продовження переговорів з усіма сторонами у понеділок, 23 грудня, в режимі скайп-конференції, повідомляється на сторінці Офісу Президента у Facebook.
«Було нарешті досягнуто домовленості щодо проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, й було домовлено під час паризького саміту в Нормандському форматі. І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім’ями», – зазначила Лутковська.
За словами представниці України в гуманітарній підгрупі, наразі остаточно “дошліфовуються” списки.
«Просила б усіх не маніпулювати інформацією, тому що за цією процедурою взаємного звільнення - долі людей», - додала вона.
Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини. Участь у ній узяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Вони, зокрема, підтримали обмін утримуваними особами до кінця 2019 року.
У понеділок, 23 грудня, Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі під час відеоконференції досягла домовленостей про взаємний обмін утримуваними особами до кінця року.