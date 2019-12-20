Зеленський зустрівся з новим послом України у США

Президент Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним послом України у США Володимиром Єльченком.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Під час зустрічі було обговорено перспективи подальшого розвитку українсько-американських відносин", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Зеленський окремо наголосив на необхідності збільшення американських інвестицій в економіку України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 18 грудня призначив Володимира Єльченка послом України в США.