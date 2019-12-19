Зеленський змінив послів України у чотирьох країнах
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Йорданському Хашимітському Королівстві, Державі Катар, Республіці Молдова та Китайській Народній Республіці.
Відповідні укази №№ 912/2019, 913/2019, 914/2019 та 915/2019 опубліковані на Офіційному сайті глави держави.
Згідно з текстом опублікованого указу № 912/2019, Зеленський постановив призначити Сергія Камишева Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці.
Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова Президент призначив Марка Шевченка.
Також глава держави призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Катар Андрія Кузьменка, а в Йорданському Хашимітському Королівстві — Мирославу Щербатюк.