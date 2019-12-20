Маас каже, що війна на Донбасі триває занадто довго - потрібен прорив

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас сподівається на досягнення найближчими місяцями зрушень у досягненні миру на сході України.

Про це він заявив на спільному брифінгу з главою МЗС України Вадимом Пристайком після переговорів у Берліні 20 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо працювати над тим, щоб в найближчі тижні та місяці дати нові позитивні сигнали, щоб знайти політичне рішення для війни на сході України, яка вже занадто давно триває", - заявив німецький дипломат.

Маас серед важливих домовленостей в Парижі назвав готовність обох сторін дотримуватися домовленостей і шукати рішення щодо питань, за якими домовитися в Парижі не вдалося.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату". Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.