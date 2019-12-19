Рейтинг “Слуги народу” за місяць знизився на 8,1% - SOCIS

Рейтинг політичної партії “Слуга народу” протягом місяця знизився на 8,1%.

Про це ідеться в результатах опитування “Соціально-політична ситуація в Україні на початку грудня 2019 року”, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень “SOCIS”.

“За останній місяць відбулись певні зміни в електоральних симпатіях до політичних партій. Відбулось значне зниження рейтингу у партії влади “Слуга народу” - на 8,1% у порівнянні з аналогічним дослідженням у кінці жовтня цього року. Зараз - 35,9%”, - ідеться в повідомленні.

Згідно з дослідженням, у жовтні рейтинг складав 44% підтримки. Навіть зі зниженням рейтингом “Слуга народу” посідає перше місце серед політичних уподобань населення України.

Так, на другому місці закріпилась партія “Європейська солідарність”, рейтинг підтримки якої зріз на 2,4% у порівнянні з попереднім дослідженням, проведеним у період 16-23 жовтня 2019 року, і складає 11,1%.

Як зазначається, певне зростання простежується й у партії "Опозиційна платформа - За життя" – на 1,7% у порівнянні з дослідженням кінця жовтня.

Також зріс рейтинг “Батьківщини” на 0,6%, а партія “Голос” зменшила свою підтримку на 0,8%.

Також повідомляється, що електоральні рейтинги інших партій суттєво не змінились.

Згідно з опублікованими результатами, близько 15% українців стверджують, що не взяли б участь у виборах, якби вони проходили найближчої неділі, а 8,4% респондентів не могли визначитись, кому віддати свій голос.

Центр соціальних та маркетингових досліджень “SOCIS” провів загальнонаціональне дослідження “Соціально-політична ситуація в Україні на початку грудня 2019 року” з 20 по 30 листопада 2019 року.

Участь в опитуванні взяли 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Статистична похибка дослідження: +/– 2,1% (з імовірністю 0,95).