Понад 50% громадян підтримують вступ України до НАТО

Згідно з результатами спільного соціологічного опитування Інституту Горшеніна та Фонду ім.Фрідріха Ебарта, вступ України до Північноатлантичного альянсу підтримують 51% українців.

Про це під час круглого столу в Інституті Горшеніна на тему: "Чи підвищить впровадження стандартів НАТО в ЗСУ боєздатність України” заявив перший віцепрезидент інституту Віктор Соколов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його інформацією, на запитання “Якби сьогодні проводився референдум стосовно вступу України в НАТО, як би ви проголосували?” більшість українців заявили про підтримку вступу.

“51,2% за вступ України в НАТО, проти - 30,1% не голосували б - 2,5% і 13,5% сказали, що важко відповісти на це запитання”, - повідомив Соколов.

За його словами, якщо подивитись на динаміку результатів аналогічних опитувань з 2008 року, коли вступ до НАТО підтримували лише 19% українців, то з 2014 року частка громадян, які підтримують такий вступ, перевищила 50%.

Стосовно регіонального розрізу, за словами Соколова, найбільша підтримка вступу в НАТО спостерігається в західному регіоні — 72%, найнижча - у східному регіоні, де понад 50% проти вступу в НАТО.

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Також він зазначив, що позитивно вступ до Альянсу сприймає молодь від 18 до 29 років — 55,9%, найбільш негативне сприйняття Альянсу у людей старше 60 років.

Як повідомили під час круглого столу, дослідження проводилось з 22 листопада до 10 грудня 2019 року та стосувалось питання реформ. Повні дані соцопитування в Інституті Горшеніна обіцяють оприлюднити після Новорічних свят.