Україна і НАТО оновили Дорожню карту співробітництва

Делегація України під час 28-го засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва (СРГО) підписала оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

“Делегація України на чолі із заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергієм Демедюком взяла участь у 28-му засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва (СРГО), яке відбулося 12 грудня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі... Під час заходу учасники розглянули результати співпраці з НАТО у 2019 році у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу та визначили пріоритетні завдання на 2020 рік. За підсумками засідання сторони підписали оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сторони розглянули практичні аспекти співробітництва у рамках програм і проектів Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО зі зв'язку та інформації, а також груп Конференції національних директорів з озброєння.

Делегацію Альянсу очолював помічник генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій директор Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО К.Гранд.