Рада ухвалила закон про ТСК із пропозиціями Зеленського

Парламент ухвалив закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента України.

Відповідне рішення підтримали 337 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент України надав шість зауважень до закону, з яких було сформовано десять пропозицій. Рада підтримала дев'ять із них.

Зеленський, зокрема, висловив незгоду з пропонованим підходом щодо унормування в одному законодавчому акті питань організації та порядку діяльності як тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, так і спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР. Він акцентував на тому, що статус і порядок діяльності спеціальної ТСК, що створюється парламентом для проведення розслідування під час процедури усунення Президента з посади в порядку імпічменту, суттєво відрізняється від статусу та порядку діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, утворюваних парламентом відповідно до статті 89 Конституції.

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Президент зауважував, що з огляду на унормування питань діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, а також тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій в одному законодавчому акті є невиправданим і таким, що не випливає з положень Конституції.

Так, підтримані парламентом пропозиції глави держави стосуються того, що цей закон визначає, що тимчасова слідча комісія є колегіальним тимчасовим органом, який утворюється з числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Згідно з ухваленими пропозиціями, закон передбачає, що слідча комісія не пізніш як через шість місяців із дня утворення подає Раді письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції щодо проектів актів, висновки, пропозиції та інші матеріали, які надаються народним депутатам для ознайомлення.

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У разі ненадання слідчою комісією звіту Раді у визначений термін повноваження такої комісії вважаються припиненою з наступного дня після дня закінчення терміну подання звіту, про що оголошується Головою ВР на пленарному засіданні.

Як повідомляв Укрінформ, цей закон, який передбачає процедуру імпічменту, Верховна Рада восьмого кликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент України Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.