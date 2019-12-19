Відбулося перше засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк

Перше засідання Тимчасової слідчої комісії з парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів відбулося 17 грудня.

Про його результати в Facebook розповіла правозахисниця Тетяна Печончик.

На установчому засіданні обрали голову ТСК, яким став народний депутат від "Слуги народу" Ігор Василів. Його заступником - депутат від "Голосу" Соломія Бобровська, яка була ініціатором постанови про створення ТСК.

"Комісія погодилася включити у фокус своєї уваги не тільки справи зі "списку Гандзюк" за 2017-2018 роки, але і нападів, що відбулися протягом 2019 року. Ми передали ТСК список з десяти нинішніх випадків, до процесу розслідування яких найбільше питань", - повідомила вона в фейсбуці.

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Члени ТСК також вирішили до кінця тижня сформувати та озвучити з трибуни Верховної Ради запити в Генпрокуратуру, СБУ і МВС про стан розслідувань нападів, над якими працювала аналогічна комісія в парламенті попереднього скликання, а також нападів з нового списку.

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Після отримання відповідей ТСК буде визначатися з ключовими справами, яким приділить особливу увагу, і містами, де, ймовірно, проведе виїзні засідання.

Наступне засідання ТСК відбудеться не раніше, ніж у другій половині січня, оскільки за планом роботи Верховної Ради до тих пір депутати працюватимуть в округах.

До складу комісії увійшли 13 депутатів. Термін діяльності ТСК становить один рік. З першим звітом комісія повинна виступити через півроку від часу створення.

Як повідомляв Укрінформ, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було вражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла. Ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджено і не покарані.