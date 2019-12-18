Замовника вбивства Гандзюк СБУ шукає разом з Інтерполом

Розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк продовжується, зокрема, і у співпраці з Інтерполом.

Про це голова СБУ Іван Баканов сказав в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Ця справа – резонансна для суспільства, важлива для СБУ і для мене особисто. Це трагічна подія в історії нашої країни, при цьому я хотів би відзначити роботу СБУ в цій справі. Виконавців та організаторів засуджено, залишається не закритим питання щодо замовника, але передусім тому, що один із елементів, який міг би зв'язати цю доказову базу, перебуває в міжнародному розшуку. Разом з Інтерполом ми шукаємо цю людину. Паралельно опрацьовуються й інші версії, встановлюються особи, які, можливо, причетні до цього злочину", - сказав голова СБУ.

Баканов зауважив, що докладається максимум зусиль для того, щоб не тільки виконавців, а й замовників найближчим часом було притягнуто до відповідальності.

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Він додав, що не менш важливими є й питання щодо злочинів у Херсонській області, які порушила Гандзюк. "Їх не забули, їх розслідують. Ми сподіваємося, що ці розслідування будуть результативними", - сказав голова СБУ.

Баканов, відповідаючи на запитання щодо справи Савченко-Рубана, зауважив, що СБУ зробила всю роботу, яку мала зробити в цій справі, і передала матеріали до суду. "Сьогодні обрання запобіжного заходу перебуває виключно в компетенції суду, де лежить ця справа, а сторону держобвинувачення представляє прокуратура. Наразі питання тільки за судом", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла. Ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені і не покарані.

22 березня 2018 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

Народному депутату ВР VIII скликання Надії Савченко та колишньому керівнику Центру гуманітарної допомоги по звільненню полонених та заручників у зоні АТО Володимиру Рубану інкримінують низку злочинів, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу, зокрема вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

16 квітня 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив рішення звільнити з-під варти Рубана та Савченко в залі судових засідань.