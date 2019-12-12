Рада перезапустила ТСК з розслідування нападів на активістів

Народні депутати створили у Верховній Раді ІХ скликання Тимчасову слідчу комісію для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Відповідне рішення підтримали 347 парламентаріїв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До складу нової ТСК увійшли 13 народних депутатів: Марина Бардіна, Ігор Василів, Дмитро Гурін, Олексій Жмеренецький, Гео Лерос, Марія Мезенцева, Дмитро Наталуха, Єгор Чернєв (усі зі "Слуги народу"), Юрій Павленко (Опозиційна платформа - За життя), Іван Крулько (Батьківщина), Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність"), Соломія Бобровська ("Голос"), Лариса Білозір (від депутатської групи «За майбутнє»). При цьому головою обрано Ігоря Василіва (фракція “Слуга народу”), а його заступником — Соломію Бобровську (“Голос”).

Термін діяльності ТСК - один рік. При цьому комісія має за пів року після її утворення подати до Ради звіт про виконану роботу.

Як повідомляв Укрінформ, 24 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №2302 “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років”.

У ВР VIII скликання діяла тимчасова слідча комісія з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Вона була утворена 6 листопада 2018 року. У лютому 2019-го депутати продовжили її роботу ще на три місяці.