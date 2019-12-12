ТСК з розслідування нападів на активістів візьметься за справу Мирошниченка

Тимчасова слідча комісія для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років планує розширити часові межі щодо розгляду справ, щоб враховувати справу волонтера Артема Мирошниченка, що загинув у Бахмуті.

Про це заявила заступник голови ТСК Соломія Бобровська (фракція "Голосу") журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Думаю, що на першому ж засіданні ми все-таки приймемо рішення про збільшення часових термінів, до яких розраховувати напади на активістів. Зокрема, це стосується Артема Мирошниченка, який загинув у Бахмуті в п'ятницю", - зазначила Бобровська.

Як повідомляв Укрінформ, у ВР VIII скликання діяла тимчасова слідча комісія з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Вона була утворена 6 листопада 2018 року. У лютому 2019-го депутати продовжили її роботу ще на три місяці.

24 жовтня у Верховній Раді ІХ скликання було зареєстровано проєкт постанови №2302 “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років”.

12 грудня постанову прийнято. Термін діяльності новоствореної ТСК - один рік.