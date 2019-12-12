Вбивство волонтера у Бахмуті: активісти вийшли на акцію "Убитий за мову"

Активісти вимагають кваліфікувати вбивство Артема Мирошниченка як убивство на ґрунті мовної та національної ворожнечі.

Акції із таким закликом відбулись у Львові, Києві, Дніпрі та Запоріжжі, передає 5-канал.

Біля будівлі головного управління Нацполіції у Львівській області зібралося з три сотні активісті різних громадських організацій, зокрема "Свободи".

У руках плакати: "Вбивць за ґрати", "Президент Зеленський зобов’язаний був взяти цю справу під особистий контроль","Убитий за мову".

Акція "Вбитий за мову", Львів // Фото: 5 канал, Марта Шикула

Члени ВО "Свобода" і в Києві вийшли під стіни Міністерства внутрішніх справ на акцію "Убитий за мову", повідомляє кореспондентка "5 каналу" Евеліна Михайленко. Серед іншого учасники вимагають закрити КПВВ на лінії фронту московсько-української війни.

Акція "Убитий за мову", Київ. Фото: 5-й канал, Евеліна Михайленко

Читайте також: Мовний омбудсмен радить дочекатися результатів слідства у справі волонтера Мирошниченка

Долучилися до протестних акцій і у Дніпрі. Під стінами управління Національної поліції у Дніпропетровській області зібралося близько пів сотні містян.

Активісти упевнені, що причиною нападу на Артема Мірошниченка стала саме його проукраїнська позиція. Кажуть, що вийшли із вимогами до правоохоронних органів та суддів. Одна з головних – змінити кваліфікацію справи. Учасників акції обурює ще й те, що спочатку одного із підозрюваних суд відпустив під домашній арешт.

Подібна акція відбулася і в Запоріжжі, передає "Радіо Свобода". Тут активісти принесли з собою плакати відповідного змісту «Вбивцям справедливе покарання», «Я вам відповім «Какая разніца». Артем Мирошниченко вбитий за українську мову».

«Ми вийшли в першу чергу на захист української мови, щоб тим, хто вбив Артема Мирошниченка, надали справедливе покарання, бо вони були на підпитку, і це йде як пом’якшуюча тема. Хочемо, щоб вбивство перекваліфікували як скоєне на мовному питанні, бо все ж таки одних з підсудних навіть під час суду попросив перекладача, бо він нібито не розуміє українську мову, хоча є громадянином України. Ми впевнені на 100%, що мовне питання було найбільш актуальнішим у цій справі», – розповів організатор акції Денис Ясинський.

Поспілкуватися з учасниками акції вийшов особисто очільник Нацполіції області Микола Лушпієнко, якому активісти передали своє звернення з відповідними вимогами до правоохоронних органів України.

Як повідомляв Укрінформ, у Бахмуті на Донеччині після низки складних операцій 5 грудня помер 38-річний громадський активіст і волонтер Артем Мирошниченко. Знайомі Мирошниченка повідомили, що його 29 листопада жорстоко побили підлітки 16 і 17 років, спортсмени, які займалися бойовими мистецтвами.

Поліцейські виявили підозрюваних. У зв’язку зі смертю потерпілого кримінальне провадження перекваліфіковано за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Після смерті волонтера у Бахмуті справу перекваліфікували

Артемівський міськрайонний суд називає недостовірною та неправдивою інформацію, що злочин проти волонтера Артема Мирошниченка був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України.

Одному з підозрюваних у побитті та смерті волонтера — Олександру Баришку, — ще 7 грудня призначили запобіжний захід у вигляді арешту, другому - 16-річному Миколі Барабашу в суді першої інстанції призначили домашній арешт, але 9 грудня це рішення повинні були переглядати в апеляції. Проте через так зване «мінування» приміщення суду, засідання перенесли на середу, 11 грудня.