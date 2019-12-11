Вбивство волонтера у Бахмуті: суд арештував другого нападника

У Бахмуті на Донеччині рішенням суду відправлено за ґрати другого учасника смертельного побиття волонтера Артема Мирошниченка.

Про це 11 грудня повідомив на своїй сторінці Facebook прокурор Донецької області Євген Білоусов.

«Щойно Донецький апеляційний суд визнав доводи, наведені у скарзі прокуратури, повними і цілком аргументованими та, скасувавши ухвалу Артемівського міськрайонного суду, обрав другому підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб», - повідомив прокурор.

Він додав, що таким чином обидва фігуранти кримінального провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України на час проведення досудового розслідування перебуватимуть за ґратами.

«Зазначу, що хід досудового розслідування я взяв на особистий контроль», - наголосив Білоусов.

Як повідомляв Укрінформ, у Бахмуті на Донеччині після низки складних операцій 5 грудня помер 38-річний громадський активіст і волонтер Артем Мирошниченко. Знайомі Мирошниченка повідомили, що його 29 листопада жорстоко побили підлітки 16 і 17 років, спортсмени, які займалися бойовими мистецтвами.

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Поліцейські виявили підозрюваних. У зв’язку зі смертю потерпілого кримінальне провадження перекваліфіковано за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Артемівський міськрайонний суд називає недостовірною та неправдивою інформацію, що злочин проти волонтера Артема Мирошниченка був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України.

Одному з підозрюваних у побитті та смерті волонтера – Олександру Баришку ще 7 грудня призначили запобіжний захід у вигляді арешту, другому - 16-річному Миколі Барабашу в суді першої інстанції призначили домашній арешт, але 9 грудня це рішення повинні були переглядати в апеляції. Проте через так зване «мінування» приміщення суду, засідання перенесли на середу, 11 грудня.