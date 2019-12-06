Після смерті волонтера у Бахмуті справу перекваліфікували
Укрінформ
Кримінальне провадження щодо побиття 38-річного громадського активіста і волонтера Артема Мирошниченка перекваліфіковане у зв'язку зі смертю потерпілого.
Про це інформує МВС на сторінці у Facebook.
“Кримінальне провадження щодо побиття волонтера у Бахмуті перекваліфіковано у зв’язку зі смертю потерпілого. Поліція інкримінує підозрюваному умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування”, - ідеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада у Бахмуті внаслідок нападу невідомих важкі травми отримав місцевий волонтер Артем Мирошниченко. Після низки складних операцій він перебував у реанімації. Вчора, 5 грудня, ввечері чоловік помер.