Мовний омбудсмен радить дочекатися результатів слідства у справі волонтера Мирошниченка

Коментувати справу щодо загибелі бахмутського волонтера Артема Мирошниченка буде можливо лише після одержання результатів слідства.

Про це заявила уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова на пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується трагедії в Бахмуті, це страшна подія. І, насправді, гірко про це говорити у наш час, в європейській країні. Загибель, вбивство людини - це горе і трагедія. І це – кримінальний злочин передусім", – сказала Монахова.

Вона висловила співчуття родині загиблого волонтера і наголосила, що для того, аби давати якісь коментарі щодо цієї справи, потрібно дочекатися результатів слідства.

"Тому що версії є різні. І, скажімо, соціальні мережі – це територія емоцій. Емоціонують. Ми бачимо вибух суспільний довкола цієї трагедії. Перш ніж робити якісь гучні заяви – результати слідства", – наголосила мовний омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, у Бахмуті на Донеччині після низки складних операцій 5 грудня помер 38-річний громадський активіст і волонтер Артем Мирошниченко.

Знайомі Мирошниченка повідомили, що його 29 листопада жорстоко побили підлітки, які займалися бойовими мистецтвами. За їхніми даними, причиною побиття стало нібито те, що активіст відповів їм українською.

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Водночас, Артемівський міськрайонний суд, який розглядав клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу одному із підозрюваних, заявив, що інформація про те, що злочин був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України, є недостовірною - під час засідання 2 грудня "таких фактів не встановлено та не виявлено".

Одному з підозрюваних у побитті та смерті волонтера 7 грудня обрано запобіжний захід у вигляді арешту, другому - у вигляді домашнього арешту.