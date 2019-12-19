Лутковська не може підтвердити, що обмін "всіх на всіх" відбудеться цьогоріч
Про це вона сказала на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наразі це є предметом наших переговорів, і для того щоб мені чітко сказати "так", мені треба завершити всі домовленості, які є на сьогодні. У тому числі і шляхом відеоконференції, яка має відбутись найближчим часом", - сказала вона.
Вона зауважила, що вчора на зустрічі ТКГ обговорювались дуже болючі для всіх сторін питання. Але практично в останній момент ці домовленості були проігноровані представниками ЛНР. "Тому мені зараз важко сказати абсолютно чітко, що буде до кінця року", - резюмувала Лутковська.
Вона завірила, що будуть використані всі можливості для звільнення полонених.
Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня СБУ повідомила, що в рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України запитуються як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях 250 осіб.