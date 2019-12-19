Лутковська не може підтвердити, що обмін "всіх на всіх" відбудеться цьогоріч

Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську Валерія Лутковська не змогла чітко відповісти на питання, чи відбудеться цього року обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Про це вона сказала на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі це є предметом наших переговорів, і для того щоб мені чітко сказати "так", мені треба завершити всі домовленості, які є на сьогодні. У тому числі і шляхом відеоконференції, яка має відбутись найближчим часом", - сказала вона.

Вона зауважила, що вчора на зустрічі ТКГ обговорювались дуже болючі для всіх сторін питання. Але практично в останній момент ці домовленості були проігноровані представниками ЛНР. "Тому мені зараз важко сказати абсолютно чітко, що буде до кінця року", - резюмувала Лутковська.

Вона завірила, що будуть використані всі можливості для звільнення полонених.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня СБУ повідомила, що в рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України запитуються як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях 250 осіб.